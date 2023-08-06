"Единая Россия" начала выдвижение кандидатов на местные выборы в Херсонской области

Президиум регионального политического совета согласовал 30 кандидатур

ГЕНИЧЕСК, 6 августа. /ТАСС/. Первое местное отделение "Единой России" в Херсонской области выдвинуло кандидатов в муниципальный совет депутатов, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии.

"Первым муниципальным округом, где произошло выдвижение в местный совет депутатов, стал Скадовский район. Список кандидатов был выдвинут на заседании местного политического совета. На нем присутствовали представители Херсонского регионального отделения партии. С приветственным словом к участникам заседания обратился депутат Госдумы, секретарь Херсонского реготделения Игорь Кастюкевич", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на право быть выдвинутыми претендовали 47 человек. Конкурс составил 2,5 человека на место. По результатам рассмотрения всех кандидатур президиум регионального политического совета согласовал для выдвижения 30 кандидатур. Все кандидаты прошли процедуру предварительного голосования.

В списке представители различных профессий, в том числе аграрии, фермеры, работники сфер образования и здравоохранения, сотрудники местных предприятий. Их возраст - от 30 до 65 лет, большинство родились и всегда жили в Скадовске. Возглавил список Сергей Швайко - руководитель скадовской администрации и секретарь местного отделения партии.

"Это знаковое событие. Список утвердили тайным голосованием единогласно. Это то количество депутатов, которое необходимо для участия в выборах. Мы собрали единомышленников. Местное отделение было создано ранее, уже ведет активную деятельность. Округ большой. Все кандидаты выезжают регулярно в поселения, общаются с людьми, стараются решать актуальные вопросы жителей. Это и личные, и сельские вопросы, и по земле. Системная работа в округе постепенно налаживается", - приводятся в сообщении слова Швайко.

Отмечается, что в течение двух недель конференции пройдут в каждом из 14 местных отделений "Единой России" в Херсонской области.