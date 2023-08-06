МИД РФ: ни Трумэн, ни последующие президенты США так и не извинились за Хиросиму

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Американский президент Гарри Трумэн, во время президентства которого произошла бомбардировка Хиросимы в 1945 году, не принес извинений за трагедию, этого не сделали и следующие лидеры США. Об этом напомнили в МИД РФ.

"Атомная бомбардировка Хиросимы была не чем иным, как варварской демонстрацией силы и попыткой оправдать огромные затраты на Манхэттенский проект. При этом ни Гарри Трумэн, ни его последователи на посту президента США не сочли нужным извиниться за те страдания, которые выпали на долю жителей города", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипведомства.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс.