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обновлено 6 августа, 13:38
Военная операция на Украине

Восстановление поврежденного ударом ВСУ газопровода под Геническом займет до 1,5 дня

В настоящее время его осматривают специалисты, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты максимум за полтора дня восстановят газопровод на Арабатской стрелке под Геническом, поврежденный в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Россия-24" врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Сейчас специалисты его осматривают, военные инженеры туда подъехали и смотрят, что нужно сделать, чтобы быстрее восстановить газоснабжение. Если там повреждения незначительные, как сейчас мне докладывают, то это займет максимум один день. Если значительные, тогда полтора дня", - сказал Сальдо.

Он добавил, что пожар на газопроводе ликвидирован. "Газопровод поврежден, он горел, но его уже потушили, какое-то время нужно будет для того, чтобы восстановить газоснабжение именно в сторону Геническа, потому что более 20 тыс. жителей, которые получали газ, остались без газа", - сказал Сальдо. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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