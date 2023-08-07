Глава избиркома Херсонской области спрогнозировала явку на выборах на уровне 70%

Консультации с Росгвардией, МВД и ФСБ по обеспечению мер безопасности на участках проходят практически ежедневно, рассказала Марина Захарова "Известиям"

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Явка в Херсонской области на выборах в региональную думу и муниципальные советы депутатов ожидается на уровне 70%, сообщила "Известиям" председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова.

"Список избирателей на данный момент в стадии формирования, что также прописано в календарном плане. Но, по нашим оценкам, этот список будет насчитывать около 600 тыс. избирателей, включая тех, которые на данный момент находятся за пределами Херсонской области. Явка, конечно, будет не стопроцентная. Мы это понимаем. Но, смотря на интерес жителей к избирательному процессу в сентябре 2023 года, мы ожидаем, что явка будет на уровне 70%", - сказала Захарова.

Она отметила, что в труднодоступных населенных пунктах и тех, которые находятся в непосредственной близости к линии соприкосновения, можно будет проголосовать со 2 по 7 сентября. "Практически ежедневно у нас идут консультации с Росгвардией, с органами МВД, с органами ФСБ по обеспечению мер безопасности на участках. У нас уже выработан алгоритм работы во время голосования, рассчитаны силы и средства со стороны силовых структур. Мы уверены, что обеспечение безопасности на избирательных участках Херсонской области будет на самом высоком уровне", - добавила Захарова.

По ее словам, ожидается высокий интерес иностранных наблюдателей к выборам. "Если такие заявки к нам будут поступать, конечно, мы будем их рассматривать. На данный момент [заявок] нет. Потому что эта процедура - работа с наблюдателями - еще не началась. Но я думаю, как только такая работа начнется, будет довольно-таки высокий интерес. Пока преждевременно говорить [из каких стран могут быть наблюдатели]. Когда будем получать первые заявки, тогда вернемся к этому вопросу уже более детально. Но, как показывала практика референдума [о вхождении региона в состав России], наблюдатели от многих стран, в том числе европейских, изъявили желание посмотреть на избирательный процесс", - отметила Захарова.

В 14 муниципалитетах Херсонской области, где будут проходить выборы, образовано 233 участка. "Мы обсуждаем возможность голосования за пределами Херсонской области только на территории других субъектов РФ. Решение по образованию экстерриториальных участков уже принято. Всего таких участков будет 329 в 81 субъекте РФ. И житель Херсонской области, который до сих пор имеет регистрацию на территории области, сможет на данных участках проголосовать, но исключительно за депутатов Херсонской областной думы", - уточнила Захарова.

Жители Херсонской области, находящиеся за границей, также смогут проголосовать на территории России. Обсуждается также вопрос об организации голосования военнослужащих из других регионов РФ. "Чтобы на территории Херсонской области проголосовали те, кто имеет регистрацию в других субъектах РФ, должны быть образованы такие же экстерриториальные участки, но другим субъектом, который организует свои выборы. На данный момент в избирком области поступают такие предложения, но пока мы их "публичить" не будем, все это на стадии переговоров, договоренностей. По открытию участков других субъектов на территории Херсонской области пока еще полной информации нет", - рассказала Захарова.