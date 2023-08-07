В Москве на осенних выборах проведут акцию "Миллион призов" для участников ДЭГ

Победители получат купоны номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) проведет на осенних выборах в Москве акцию "Миллион призов" для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ), победители получат купоны номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. баллов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление президента МТПП Владимира Платонова.

Он уточнил, что победители акции будут награждены купонами номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. баллов (1 балл равен 1 рублю) и смогут обменять их на покупки, перевести их на благотворительность или положить на карту "Тройка". Отсутствие дорогостоящих призов глава МТПП объяснил тем, что таким образом больше москвичей смогут получить выигрыш. "Вместо одного автомобиля может появиться большее количество денежных купонов, и больше людей будут довольны и заинтересованы", - привела газета слова Владимира Платонова.

Как пояснил изданию Платонов, в 2023 году принять участие в акции "Миллион призов" смогут не только проголосовавшие с помощью телефона или компьютера избиратели, но и те, кто проголосует с помощью новых терминалов электронного голосования. Отмечается, что такие терминалы будут применяться и в голосовании на дому. Избиратели также смогут проголосовать на участках традиционным способом с помощью бумажного бюллетеня.