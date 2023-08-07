Жители ЛНР смогут через МФЦ подать заявление для голосования не по месту регистрации

Единый день голосования пройдет 10 сентября

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Жители Луганской Народной Республики (ЛНР) через отделения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), действующих в регионе, могут подать заявления для голосования на сентябрьских выборах депутатов Народного совета (парламента) и муниципалитетов не по месту регистрации. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора МФЦ ЛНР Виталий Седых.

"В скором времени отделения будут вести прием и обрабатывать заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, заявления об аннулировании включения избирателя в список избирателей по месту нахождения. Эта услуга будет оказываться до проведения сентябрьских выборов в Республике", - сказал он.

3 июля глава избиркома ЛНР Елена Кравченко сообщала ТАСС, что жители республики смогут проголосовать 8-10 сентября в любой точке ЛНР: во время голосования будет реализован механизм "Мобильный избиратель" для тех, кто во время голосования будет находится не по месту регистрации.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.