Более 400 тыс. заявлений на участие в ДЭГ подали через "Госуслуги"

Как отметили в Минцифры, больше всего таких заявлений поступило от жителей Московской области, Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородская областей

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 400 тыс. заявлений на участие в дистанционном электронном голослвании (ДЭГ) подано через портал госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ, размещенном в Telegram-канале.

"Единый день голосования пройдет 10 сентября. В нем можно принять участие онлайн - с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), подав заявление на "Госуслугах". Этой возможностью воспользовались уже более 400 тыс. человек", - сказано в сообщении.

Больше всего заявлений на участие в ДЭГ было подано жителями Московской области, Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородская областей. В министерстве напомнили, что дистанционное голосование будет доступно в 25 регионах, а 18 из них используют эту систему впервые. Проголосовать онлайн можно на довыборах депутатов Госдумы, глав субъектов, региональных парламентов и органов местного самоуправления

Чтобы принять участие в дистанционном голосовании, нужно подать заявление на "Госуслугах", также его можно отозвать. "Прием заявлений продлится до 4 сентября 23:59 мск, за исключением Свердловской (до 5 сентября 23:59 мск), Челябинской и Томской областей (до 6 сентября 23:59 мск)", - добавили в министерстве.

Минцифры напомнило, что для тех, кто в день голосования будет далеко от дома, на "Госуслугах" работает сервис "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки, но в пределах избирательного округа. "С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях", - заключили в министерстве.