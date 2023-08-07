Отделение "Единой России" в ДНР выдвинуло партийные списки для участия в выборах

Число кандидатов в Народный совет составило более 100

ДОНЕЦК, 7 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Донецкой Народной Республики (ДНР) зарегистрировала списки кандидатов регионального отделения партии "Единая Россия" на выборы в Народный совет региона и муниципальные советы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избирательной комиссии (ИК) ДНР.

"В воскресенье "Единая Россия" подала списки кандидатов на выборы. Количество кандидатов в Народный совет - более 100 человек", - сообщили в избирательной комиссии.

Ранее списки зарегистрировала партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", которая выдвинула 130 кандидатов.

Таким образом, как уточнили в пресс-службе ИК, списки зарегистрировали три региональных отделения политических партий: "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР изберут депутатов Народного совета и депутатов муниципальных органов власти.