Пасечник: силы РФ за неделю отразили более 30 попыток ВСУ пойти в наступление в ЛНР

На участке Берестовое - Переездное ВСУ за неделю пытались прорваться до 14 раз, сообщил врио главы республики

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российские силы за неделю отразили свыше 30 попыток украинской армии пойти в наступление в ЛНР. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

"За истекшую неделю в зоне ответственности Луганско-Северодонецкого армейского корпуса противник предпринял более 30 попыток наступления и захвата территории Луганской Народной Республики, однако благодаря слаженным действиям всех родов войск вооруженных сил [РФ] данные попытки были локализованы и не допущены", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Пасечник рассказал, что на участке Берестовое - Переездное, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю пытались прорваться до 14 раз, потери противника составили до 150 человек убитыми и ранеными. На участке Новодружеск - Григоровка украинские войска пытались до 11 раз прорвать оборону сил РФ, потеряв при этом до 100 солдат. Участок Волчеяровка - Ивано-Дарьевка противник пытался атаковать пять раз, потери ВСУ составили до 40 человек убитыми и ранеными.

"Благодаря уверенным действиям артиллеристов во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами 2-го армейского корпуса были обнаружены и уничтожены более 20 единиц артиллерии и минометов, в том числе самоходная артиллерийская установка "Краб", 5 боевых бронированных машин, до 8 единиц автомобильной техники, 5 полевых складов с боеприпасами", - сообщил он, добавив, что за упомянутый период украинские войска потеряли 90 беспилотных летательных аппаратов.