МИД РФ заявил, что Киев "формулой Зеленского" пытается принизить другие инициативы

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эта формула представляет собой бессмысленный ультиматум России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Киев и Запад продвижением "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со встречей в Джидде по украинской тематике.

"Продвигая "формулу" Зеленского, киевский режим и Запад пытаются принизить высокое значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение", - отметила она.

Как подчеркнула дипломат, "формула Зеленского" представляет собой бессмысленный ультиматум России. "Ни один из ее 10 пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно", - добавила Захарова.