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обновлено 7 августа, 11:37
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил о восстановлении движения по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой

Пока разрешили проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме, заявил врио губернатора Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Восстановлено движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту, по которому накануне ударили ВСУ, разрешен проезд только легковым машинам. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

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"Движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено. Пока разрешен проезд только легковым автомобилям в реверсном режиме", - написал он.

Сальдо 6 августа сообщал, что украинские войска ударили по автомобильному мосту через пролив Тонкий, а также по Чонгарскому мосту на границе с Крымом. В министерстве транспорта Крыма сообщали, что приостановлена работа пропускного пункта "Джанкой", расположенного на дороге, которая проходит через Чонгарский мост. Вооруженные силы Украины взяли на себя ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам. 

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