Избирком ЛНР зарегистрировал список кандидатов от единороссов в парламент республики

В список для выдвижения вошли 75 человек

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Луганской Народной Республики (ЛНР) зарегистрировала республиканский список кандидатов в депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, выдвинутого луганским реготделением партии "Единая Россия".

"Избирком ЛНР на своем заседании зарегистрировал республиканский список кандидатов в депутаты Народного совета Луганской Народной Республики первого созыва, выдвинутого избирательным объединением "Луганское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия" единому республиканскому избирательному округу", - сказано в сообщении в Telegram-канале регионального избиркома.

2 августа региональное отделение "Единой России" выдвинуло список кандидатов в депутаты на предстоящие выборы в Народный совет ЛНР, а также в 15 представительных органов муниципальных образований. В список для выдвижения кандидатов в депутаты Народного совета вошли 75 человек. Его возглавили врио главы ЛНР Леонид Пасечник, секретарь луганского реготделения единороссов, спикер парламента ЛНР Денис Мирошниченко, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий, сенатор от ЛНР Ольга Бас и депутат Народного совета Зинаида Наден.

3 августа заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская сообщала ТАСС, что луганское реготделение единороссов представило в избирком ЛНР список кандидатов на сентябрьские выборы депутатов парламента региона.

4 августа Сумская информировала ТАСС, что избирком ЛНР заверил список кандидатов в депутаты парламента от реготделения единороссов.