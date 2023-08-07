Путин удивился, но остался не против названия "Леонардо" для системы авиабронирования в РФ

Глава Ростеха Сергей Чемезов пояснил, что такое название "придумал изобретатель этой системы"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов, созданной госкорпорацией.

"Система отечественная, а называется "Леонардо", - заметил, в частности, Путин, выслушав доклад Чемезова. Глава Ростеха пояснил, что такое название "придумал изобретатель этой системы". "Ну, ладно, это часть мировой культуры", - с улыбкой прокомментировал президент.

Чемезов доложил, что система была запущена в 2022 году в кратчайшие сроки, с ней уже работают более 60 авиакомпаний. Ежемесячно в системе регистрируется порядка 5 млн пассажиров, добавил глава госкорпорации.