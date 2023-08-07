Партии начали подавать в избирком Херсонской области списки кандидатов на выборы

Единый день голосования пройдет 10 сентября

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Первый партийный список кандидатов на сентябрьские выборы в Херсонскую областную думу в понедельник передали в избирательную комиссию региона, сообщается в Telegram-канале избиркома.

"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" первыми провели партийное собрание еще 27 июля, а сегодня принесли на проверку и регистрацию список кандидатов в депутаты областной думы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в списке 50 кандидатов, которых утвердили путем тайного голосования. Документы рассмотрят в течение трех дней. После проверки партия сможет активно вести агитационную деятельность и полноценно участвовать в избирательной кампании.

"Хочу отметить, что при предварительном просмотре документов нарушений замечено не было. Видно, что партия очень ответственно отнеслась к делу, представители СРЗП постоянно были с нами на связи, консультировались, мы также оказывали им методическую помощь" - приводятся в сообщении слова председателя избирательной комиссии Херсонской области Марины Захаровой.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. На Херсонщине жители впервые после воссоединения с Россией изберут областную думу и местных депутатов в 14 муниципальных округах, в том числе в прифронтовой зоне.