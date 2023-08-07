Досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края начнется 20 августа

По данным крайизбиркома, оно пройдет для тех избирателей, которые живут в труднодоступных и отдаленных местностях региона

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора Красноярского края для жителей отдаленных районов региона пройдет с 20 августа по 7 сентября. Об этом ТАСС сообщили в избирательной комиссии региона.

"Досрочное голосование на выборах губернатора края и на дополнительных выборах депутата Государственной думы пройдет с 20 августа по 7 сентября", - сообщили в комиссии.

По данным крайизбиркома, досрочное голосование пройдет для тех избирателей, которые живут в труднодоступных и отдаленных местностях Красноярского края.

Крайизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на должность губернатора края депутатов законодательного собрания региона Андрея Новака (КПРФ) и Максима Маркерта ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, Александра Глискова (ЛДПР) и Ирину Иванову (партия "Зеленые").

Голосование на выборах губернатора Красноярского края будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. В конце апреля замминистра финансов РФ Михаил Котюков был назначен врио губернатора региона. Это произошло после того, как занимавший на тот момент пост главы края Александр Усс сообщил, что получил от президента РФ Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне.