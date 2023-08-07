Слуцкий считает, что встреча в Джидде показала изменение отношения к Украине в мире

Лидер ЛДПР отметил, что "уже на этапе подготовки" встречи было ясно, что ее участники не смогут принять какой-либо коллегиальный план урегулирования конфликта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Итоги встречи по украинскому урегулированию в Джидде показали, что в мире крепнет здравое отношение к ситуации вокруг Украины. Такое мнение выразил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Нужно отметить, что сейчас здравый смысл по Украине стремительно нарастает в разных странах. Это движение прошло точку невозврата. Что и показало это "рыхлое" собрание в Джидде. Подобные попытки в будущем будут более убогими", - заявил Слуцкий на внеочередной конференции отделений ЛДПР в новых регионах, которая проходит в Ростовской области.

По словам главы партии, попытка представить в Саудовской Аравии так называемый мирный план президента Украины Владимира Зеленского стала "попыткой коллективного Запада спровоцировать на регион глобального Юга свои антироссийские подходы". "Попытка эта в Джидде с треском провалилась", - заявил парламентарий.

Он также отметил, что "уже на этапе подготовки" встречи было ясно, что ее участники не смогут принять какой-либо коллегиальный план урегулирования конфликта.

Киев представил свой мирный план в ноябре 2022 года. В десять пунктов плана вошли, в частности, восстановление территориальной целостности Украины, обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

В консультациях по Украине, которые прошли 5-6 августа 2023 года в Джидде, приняли участие представители более 30 государств, Россия приглашена не была. По данным американской газеты The Wall Street Journal, украинские делегаты "не оказывали давления" на другие страны ради принятия своего "мирного плана". При этом Саудовская Аравия вместе с рядом государств, как сообщило агентство DPA, выдвинула собственный план, который предполагает прекращение огня и обмен пленными, сохранение целостности Украины и начало мирных переговоров под наблюдением ООН.