Претенденты на пост губернатора Воронежской области представили списки кандидатов в Совфед

Действующий глава региона Александр Гусев представил кандидатуры вице-спикера Совфеда Галины Кареловой, помощника депутата ГД Евгения Ревенко Виктора Липинского и замруководителя исполкома отделения "Единой России" Валерия Пятецкого

ТАСС, 7 августа. Все пять кандидатов в губернаторы Воронежской области представили в облизбирком списки из трех кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации после избрания. Списки в понедельник были размещены на сайте избирательной комиссии региона.

Действующий глава региона Александр Гусев, выдвинутый на выборы партией "Единая Россия", представил кандидатуры вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, помощника депутата Госдумы Евгения Ревенко Виктора Липинского и заместителя руководителя исполкома отделения "Единой России" Валерия Пятецкого. Глава обкома КПРФ Андрей Рогатнев включил в список кандидатов в Совет Федерации начальника инспекции по безопасности полетов ПАО "ВАСО" Владимира Калинина, второго секретаря обкома КПРФ Дениса Рослика и замдиректора ООО "А-СТРОЙ" Николая Рудова.

Павел Большов, выдвинутый от партии ЛДПР, представил список, в который вошли доцент кафедры теории экономики и учетной политики Воронежского госуниверситета инженерных технологий Оксана Лукина, замгендиректора компании АО ФК "Аксиома" Александр Овсянников и специалист по работе с болельщиками ФК "Факел" Вадим Часовских. Представитель реготделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Ярослав Тарасов включил в свой список директора ООО "Калитва плюс" Александра Бабешко, пенсионера из села Костенки Хохольского района Юрия Рублевского и Анну Ступникову - главного бухгалтера ООО "СЗР Логистика".

Выдвиженец от партии "Родина" Игорь Борисов представил кандидатуры директора ООО "Грандстройальянс" Александра Бородина, пенсионера из Воронежа Бориса Скрынникова и замдиректора ООО "Акцент" Александра Струкова.

Выборы главы региона в Воронежской области пройдут 10 сентября в связи с предстоящим окончанием полномочий губернатора Гусева. В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже его выдвинула на выборы главы региона партия "Единая Россия".