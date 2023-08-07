Реготделение "Новых людей" представило в избирком ЛНР список кандидатов на выборы

В список вошли 65 человек

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Новые люди" предоставило на заверение в избирательную комиссию Луганской Народной Республики (ЛНР) список кандидатов на выборы депутатов Народного совета (парламента) ЛНР, сообщили в региональном избиркоме.

"Региональное отделение в Луганской Народной Республике политической партии "Новые люди" предоставило в избирком ЛНР список кандидатов на выборы депутатов Народного совета Луганской Народной Республики первого созыва на заверение. В список включены 65 кандидатов в депутаты", - сказано в сообщении в Telegram-канале избиркома республики.

Отмечается, что в избирком республики "Новые люди" также предоставили все документы, необходимые для заверения, включая эмблему политической партии, которая будет использоваться на выборах, а также документы на уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам.

В субботу секретарь реготделения партии "Новые люди" Александр Харыбин сообщал ТАСС, что луганское отделение "Новых людей" выдвинуло 65 кандидатов в парламент ЛНР и муниципалитеты.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.