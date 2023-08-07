Объединенная конференция ЛДПР выдвинула своего кандидата в Херсонскую областную думу

Им стала Пасько Надежда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 августа. /ТАСС/. Объединенная внеочередная конференция Донецкого, Луганского, Херсонского, Запорожского региональных отделений ЛДПР выдвинула действующего лидера региональной ячейки кандидатом на предстоящие выборы в Херсонскую областную думу, передает корреспондент ТАСС.

"По результатам тайного голосования кандидатом в депутаты в Херсонскую областную думу конференцией была выдвинута глава регионального отделения ЛДПР в Херсонской области Пасько Надежда", - заявил депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко, курирующий новые регионы.

Конференцией были выдвинуты кандидаты от ЛДПР в органы местного самоуправления ЛНР, ДНР, Запорожской области, среди которых действующий советник врио главы ДНР Андрей Крамар, депутат Народного совета ЛНР Максим Уваров и бывшая глава Кирилловского сельского поселения Запорожской области Екатерина Уманец.

Партконференция ЛДПР прошла в Ростовской области в мемориальном комплексе "Самбекские высоты". Среди участников - председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, координаторы всех новых региональных отделений.