РФ заявила посольству Японии протест из-за "Форума свободных народов постРоссии"

В МИД РФ отметили, что Японии стоит готовиться к чувствительным ответным мерам России в случае повторения провокаций

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Россия заявила посольству Японии в Москве решительный протест в связи с проведением в Токио встречи признанного нежелательным в РФ "Форума свободных народов постРоссии". Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"7 августа посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с предоставлением японскими властями официальной площадки для проведения в Токио встречи так называемого "Форума свободных народов постРоссии", деятельность которого признана в Российской Федерации нежелательной, а члены внесены в реестр террористов", - указали в министерстве.

В МИД РФ отметили, что Японии стоит готовиться к чувствительным ответным мерам России в случае повторения провокаций.