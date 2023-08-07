7 августа, 14:40

Замминистра обороны России встретился в Москве с генсеком ОДКБ

Александр Фомин обсудил с Имангали Тасмагамбетовым совершенствование нормативной правовой базы в рамках объединения

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в ходе встречи в Москве с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым совершенствование нормативной правовой базы в рамках объединения. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам военного сотрудничества, совершенствования нормативной правовой базы в рамках организации", - сказали в ведомстве. 

Теги:
РоссияФомин, Александр ВасильевичТасмагамбетов, Имангали Нургалиевич
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