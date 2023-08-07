Замминистра обороны России встретился в Москве с генсеком ОДКБ

Александр Фомин обсудил с Имангали Тасмагамбетовым совершенствование нормативной правовой базы в рамках объединения

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин обсудил в ходе встречи в Москве с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым совершенствование нормативной правовой базы в рамках объединения. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам военного сотрудничества, совершенствования нормативной правовой базы в рамках организации", - сказали в ведомстве.