Посольство РФ сообщило о стабилизации ситуации в Сенегале

В диппредставительстве добавили, что беспорядков на фоне госпитализации лидера сенегальской оппозиции Усмана Сонко нет

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ситуация в Сенегале стабильная, беспорядков на фоне госпитализации находящегося под арестом лидера сенегальской оппозиции Усмана Сонко нет. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Сенегале.

"В стране ситуация стабильная, беспорядков нет. Действительно, Сонко объявил голодовку, вследствие чего был экстренно госпитализирован", - указали в посольстве.

Ранее сообщалось, что Сонко помещен в одну из больниц Дакара из-за ухудшения физического состояния. Лидер оппозиции объявил голодовку 30 июля в знак протеста против ареста и несправедливых, по его мнению, обвинений.

О ситуации в стране

Сонко был арестован 28 июля. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью мятежа, призывах к восстанию, преступном сговоре, заговоре против государства. Сейчас лидер оппозиции находится под стражей в ожидании суда.

Власти 31 июля распустили партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство", лидером которой являлся Сонко. Минсвязи Сенегала приостановило работу мобильного интернета в связи с опасениями по поводу возможных беспорядков.

Сонко участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Он объявил, что намерен участвовать в выборах, которые пройдут в феврале 2024 года. Однако 1 июня суд приговорил 49-летнего Сонко к двум годам тюремного заключения за растление малолетних. Этот приговор суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на выборах свою кандидатуру. При этом действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.