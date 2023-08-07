Заявки на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Ижевска подали 20 человек

Среди кандидатов есть индивидуальные предприниматели, представители промышленных предприятий, действующий и.о. замглавы муниципалитета и многие другие

ТАСС, 7 августа. /ТАСС/. Заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность главы Ижевска стали 20 человек, среди которых индивидуальные предприниматели, временно безработные, представители промышленных предприятий, образовательных учреждений и действующий и.о. замглавы муниципалитета, следует из данных, опубликованных на сайте горадминистрации.

"7 августа завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования "Город Ижевск". Документы в конкурсную комиссию представили 20 человек", - говорится в сообщении.

Среди кандидатов - исполняющий обязанности замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, индивидуальный предприниматель Сергей Андреев, представитель ЗАО "Удмуртнефть-Бурение" Михаил Иванов, АО "Концерн "Калашников" - Сергей Шишкин, ООО "Буровые системы" - Айдар Шайбаков. Также в списке двое временно неработающих и другие.

Пост главы города с 2018 года занимал Олег Бекмеметьев. Депутаты городской думы приняли его отставку в конце мая 2023 года. Позднее его поместили под домашний арест по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.