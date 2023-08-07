Херсонское отделение ЛДПР выдвинуло 46 кандидатов на выборы в облдуму

На выборы в муниципальные советы выдвинули более 300 кандидатов

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Херсонское отделение партии ЛДПР на конференции выдвинуло 46 кандидатов на выборы в областную думу. Об этом сообщили в избиркоме Херсонской области.

"ЛДПР провела большую партийную конференцию, где Херсонское отделение выдвинуло списки кандидатов на выборы. В Херсонскую областную Думу в списке ЛДПР заявлено 46 кандидатов", - сказано в сообщении в Telegram-канале избиркома.

Более 300 кандидатов выдвинуты в списках на выборы в муниципальные советы.

"Уполномоченным по заверениям списков в Херсонской области назначили координатора регионального отделения ЛДПР Надежду Пасько", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что ЛДПР предстоит зарегистрировать списки в избирательной комиссии Херсонской области.