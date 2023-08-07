"Справедливая Россия" выдвинула 53 кандидатов на выборах в заксобрание Запорожской области

В сентябре 2023 года жители региона впервые после вхождения в состав России будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания и депутатов в 16 муниципальных образованиях

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Политическая партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" выдвинула на выборах в первый созыв Законодательного собрания Запорожской области 53 из 60 возможных кандидатов. В понедельник партийные списки в местный парламент и ряд муниципалитетов поданы в областную избирательную комиссию, сообщил ТАСС председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Юрий Онищук.

"Мы подали списки сегодня в Законодательное собрание Запорожской области, Мелитопольский совет депутатов. По заксобранию можно было подать 60 кандидатов, мы выдвинули 53 кандидата. <...> Будем выдвигать кандидатов по всем муниципальным образованиям Запорожской обрасти, максимум кандидатов, предусмотренных законодательно", - сказал Онищук.

В сентябре 2023 года жители Запорожской области впервые после вхождения в состав России будут выбирать 40 депутатов законодательного собрания региона и депутатов в 16 муниципальных образованиях. Выборы будут проходить по спискам от политических партий, подача которых продлится до 17 августа.

В настоящее время списки кандидатов в избирательную комиссию Запорожской области представили ЛДПР и справороссы. Ожидается, что в ближайшие дни это сделают "Единая Россия" и КПРФ, которые провели партийные конференции по выдвижению кандидатов на минувшей неделе.

Как ранее сообщили в областном избиркоме, 20 июля завершилось формирование 19 территориальных и 606 участковых избирательных комиссий. Точные списки избирателей в Запорожской области будут составлены в середине августа, по предварительным данным, в них войдут 496 тыс. жителей региона.