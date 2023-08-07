Постпред РФ в Женеве обвинил главу УВКПЧ ООН в двойных стандартах

По словам Геннадия Гатилова, управление верховного комиссара ООН по правам человека выступает с заявлениями о нарушении прав человека лишь в отношении лиц, находящихся под патронажем стран Запада

ЖЕНЕВА, 7 августа. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) исповедует двойные стандарты, выступая с заявлениями о нарушении прав человека лишь в отношении лиц, находящихся под патронажем стран Запада. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

В Telegram-канале росийского постпредства он сообщил о том, что передал в офис верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка июльский доклад МИД России и письмо председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева о гонениях на прихожан и священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). Дипломат отметил, что подобные притеснения соответствуют взятому еще в 2014 году курсу украинских властей на борьбу "со всем и всеми русскими на Украине" с одобрения Запада.

"Как вы думаете, отреагировал ли "беспристрастный и независимый" правозащитник на жестокость в отношении прихожан и духовенства канонической церкви на Украине? Разумеется нет, так как у г-на Тюрка и его управления была задача поважнее - наспех выступить с осуждением приговора российскому гражданину Алексею Навальному, толком не разобравшись в сути его уголовного дела", - заметил Гатилов.

Дипломат привел в пример выдержку из заявления главы УВКПЧ с осуждением приговора Навальному, выразив сомнение в том, что тот "выскажется в подобных формулировках, например о деле Джулиана Ассанжа". "Иными словами, Тюрка права человека заботят очень избирательно, только когда речь заходит о лицах, находящихся под патронажем стран коллективного Запада. Это типичный пример западных двойных стандартов, которыми теперь руководствуются и ооновские правозащитники", - написал Гатилов.

В конце июля МИД России опубликовал доклад "О противоправных действиях украинских властей в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан". В нем говорится о замалчивании на Западе гонений на верующих на Украине. МИД РФ обвинил киевские власти и Запад в попытке разъединить русский и украинский народы, разрушить духовную близость православных верующих двух стран. В российском дипведомстве обратили внимание на то, что проблема канонического православия на Украине по-прежнему не входит в число приоритетов ООН и других профильных организаций.