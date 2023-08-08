Мединский назвал установку трезубца на "Родину-мать" в Киеве болезнью, которая пройдет

Помощник президента РФ подчеркнул, что Москва, наоборот, устанавливает и реставрирует памятники украинским деятелям

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Установка трезубца на монумент "Родина-мать" в Киеве является признаком болезни, однако украинский народ в итоге от нее излечится. Такое мнение выразил ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, комментируя решение властей Украины.

После 2015 года в рамках так называемой декоммунизации на Украине возникла идея заменить герб СССР на монументе "Родина-мать" на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны. Работы неоднократно откладывали из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины 13 июля выдала разрешение на начало работ, рабочие уже подняли трезубец на щит монумента.

"Это болезнь - снос памятников, замена гербов. Это нужно лечить, но эта болезнь пройдет, это не навсегда. Народ украинский мудрый, с большой историей, он непременно излечится от этого", - сказал Мединский.

Мединский подчеркнул, что Россия, наоборот, устанавливает и реставрирует памятники известным украинским деятелям. "Наша зеркальная мера - это памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, установленный напротив гостиницы "Украина" [в Москве] несколько лет назад. Там всю площадь отреставрировали. Потому что у нас история и культура общие, мы любим эту историю", - пояснил он.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Ее открыли на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Как ранее сообщал и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, работы по установке трезубца на монумент должны быть завершены к Дню независимости, который отмечается 24 августа. Герб СССР отправят на хранение в музей.