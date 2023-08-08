Антонов заявил, что дипломатического успеха на консультациях в Джидде по Украине не было

По словам посла РФ в Вашингтоне, никто из участников встречи не поддержал "мирную формулу" Киева

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Администрация США, выступая с утверждениями о продуктивности состоявшихся в саудовском городе Джидда консультаций по Украине, выдает желаемое за действительное, на них не было никакой поддержки пресловутой киевской "мирной формулы". Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Мы стали очевидцами еще одной безуспешной попытки администрации США выдать желаемое за действительное. Никакого дипломатического успеха в Джидде не было", - отметил он, комментируя высказывания представителя Госдепартамента о том, что консультации оказались продуктивными. "Вашингтон попытался показать красивую картинку поддержки США со стороны государств Глобального Юга в стремлении изолировать Россию. Перетянуть на свою сторону страны, которые не поддерживают "порядок, основанный на правилах", - добавил Антонов. - Отсюда вполне ожидаемый результат встречи - отсутствие единой позиции, как двигаться вперед по урегулированию кризиса на Украине. Никакой поддержки пресловутой киевской "мирной формулы" не было и в помине".

"Хотелось бы понять, как можно обсуждать вопросы, связанные с безопасностью России, без учета наших национальных интересов. Неужели кому-то еще до сих пор непонятно, что в такой ситуации добиться конкретного результата невозможно? - указал дипломат. - Действия вашингтонских "миротворцев" не выдерживают никакой критики. Одни сплошные двойные стандарты: сперва исключают нашу страну из переговорного процесса, а затем публично обвиняют нас в нежелании участвовать в урегулировании конфликта на востоке Европы, развязанного США и их сателлитами".

"Мы слышим лицемерные рассуждения о мире, а тем временем США отгружают своим марионеткам партию танков Аbrams, - подчеркнул Антонов. - Абсурдность такого подхода зашкаливает. Все это ведет к огромным дополнительным человеческим жертвам со стороны ВСУ и, несомненно, отдаляет перспективы мира".