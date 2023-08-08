8 августа, 05:35
Военная операция на Украине

Володин считает, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Председатель Госдумы заявил, что "судьба марионеток США и Европы всегда заканчивается одинаково"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Судьба "марионеток США и Европы всегда заканчивается одинаково", президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу посаженного в тюрьму экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, судьба "марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково - от них избавляются". "Саакашвили запомнился только жующим галстук. Он изгой, заключенный в тюрьме. Зеленский - следующий", - написал Володин.

Он напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили будучи на посту президента Грузии отдал приказ о нападении на Южную Осетию, его поддерживали ЕС и НАТО, финансировали, снабжали оружием, обучали военных. "История повторяется, но теперь с Зеленским", - уточнил политик.

Теперь же, отметил он, Саакашвили отбывает наказание за преступления, совершенные на посту президента Грузии. "То же самое ждет Зеленского", - заключил парламентарий. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаСШАГрузияРоссияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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