МИД РФ призывал Грузию к конструктивности в дискуссиях по безопасности в Закавказье

По словам официального представителя дипведомства Марии Захаровой, достижение устойчивых договоренностей в области безопасности находится в интересах всех трех стран региона

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает на более конструктивный подход Тбилиси в ходе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД), прогресс на этом направлении - в интересах всех стран региона. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу 15-летней годовщины начала военной операции Грузии против Южной Осетии.

"Продолжим совместно с абхазскими и югоосетинскими союзниками добиваться запуска на МЖД практической работы по этим принципиальным вопросам, ожидая при этом более конструктивного подхода грузинской стороны. Нет сомнений в том, что достижение устойчивых договоренностей в области безопасности - в интересах всех трех стран региона", - отметила дипломат. По ее словам, Россия убеждена, что обеспечение прочной безопасности в Закавказье "возможно только при заключении юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой", а также делимитации госграниц между ними с их последующей демаркацией.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Женевские дискуссии "пытаются проверить на прочность". В частности, она указала, что страны Запада "на волне русофобии" настояли на отмене под надуманными предлогами нескольких раундов консультаций. "Лишь осознание растущих рисков для региональной безопасности из-за прерванного диалога вынудило их вернуться к работе в прежнем формате. Рассчитываем, что в дальнейшем динамика встреч и повестка переговоров не будут подвержены политической конъюнктуре", - указала она.

Захарова обратила внимание, что запущенные в 2008 году Женевские дискуссии предоставили уникальные возможности вести прямой диалог между Грузией и Абхазией с Южной Осетией, "без которого урегулирование отношений в "треугольнике" Тбилиси - Сухум - Цхинвал невозможно". "За прошедшие годы под эгидой Женевы была проделана большая работа, благодаря чему в целом удается поддерживать приемлемый уровень безопасности на границах этих трех государств", - пояснила дипломат. Так, несмотря на все противоречия, сторонам удалось согласовать функционирование механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границах, а также круглосуточно действующей "горячей линии" связи.

"Наработаны алгоритмы координации по линии правоохранительных органов по обе стороны границ, международных организаций (ЕС, ООН, ОБСЕ), представителей местных гражданских административных структур Республики Абхазия, Грузии и Республики Южная Осетия. Все это вносит весомый практический вклад в урегулирование приграничных споров, эффективное решение гуманитарных проблем и других вопросов, способных оказать негативное влияние на стабильность и безопасность в регионе", - добавила она.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, в 2008 году Грузия под руководством Михаила Саакашвили совершила "вероломное нападение на Южную Осетию" и атаковала места расположения российских миротворцев, "цинично нарушив все международные договоренности о мирном урегулировании грузино-югоосетинского конфликта". "События тех дней требовали безотлагательных решений. В сложившихся условиях Россия была вынуждена провести операцию по принуждению агрессора к миру. 26 августа наша страна признала Абхазию и Южную Осетию суверенными независимыми государствами. За прошедшие годы эти страны достигли ощутимых результатов на сложном пути становления в качестве самостоятельных демократических государств. Продолжается процесс расширения сети их контактов с зарубежными странами и упрочения авторитета на международной арене", - заключила Захарова.

О событиях 2008 года

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия вновь совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.