Сальдо сообщил, что конструкции для ремонта Чонгарского моста уже изготовлены

Два дня инженеры и гражданские смотрят и изучают ситуацию, отметил врио губернатора Херсонской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Конструкции для восстановления Чонгарского моста уже изготовлены и вскоре будут доставлены на место ремонта. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

"Два дня инженеры и гражданские смотрят и изучают ситуацию. <…> Сейчас уже конструкции, которые нужны для полноценного восстановления работы моста, изготовлены и в ближайшее время будут доставлены сюда, на Чонгарский переезд", - сказал он.

6 августа врио губернатора Херсонской области сообщал, что ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, а также по автомобильному мосту через пролив Тонкий. По словам Сальдо, для атаки по Чонгарскому мосту использованы британские крылатые ракеты Storm Shadow.