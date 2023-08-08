Сальдо заявил об отсутствии большого урона от обстрелов ВСУ зажигательными снарядами

ВС Украины стреляют по полям в Херсонской области, где идет уборка, отметил врио губернатора региона

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Обстрелы украинской армией сельскохозяйственных полей на левом берегу Днепра в Херсонской области с применением зажигательных снарядов пока не нанесли большого урона. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Стреляют в том числе зажигательными фугасными снарядами просто по полям, где идет уборка, и таким образом поджигают. Но вовремя реагируют и спецслужбы, и аграрии. Пока большого урона именно от зажигательных процессов нет", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что также фиксируются неприцельные удары по частным домам. Ежедневно Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпускают от 150 до 300 снарядов по левобережью Херсонской области.

Во вторник в экстренных службах региона сообщили, что в течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в Алёшках, Голой Пристани, Каирах, Кардашинке, Каховке, Новой Каховке и Песчановке. В понедельник ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 7 снарядов по Алёшкам, 7 по Великой Лепетихе, 12 по Казачьим Лагерям, 22 по Крынкам, 14 по Песчановке, 9 по Подстепному, 8 по Солонцам.