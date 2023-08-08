8 августа, 09:04
Попытка госпереворота в Нигере

Захарова сравнила визит Нуланд в Нигер с ее действиями в Киеве во время массовых протестов

EPA/ ANDREW KRAVCHENKO/ POOL
Виктория Нуланд в Киеве, 2013 год
© EPA/ ANDREW KRAVCHENKO/ POOL

Официальный представитель МИД РФ напомнила о раздаче печенья и.о. заместителем госсекретаря США во время массовых протестов на Украине в 2013-2014 годы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила визит и.о. заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер с ее действиями в Киеве, куда Нуланд приезжала в декабре 2013 года во время массовых протестов.

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Во время массовых протестов в Киеве в 2013-2014 годы, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье. Позже Нуланд выступила с утверждением, что раздавала в центре Киева сэндвичи, а не печенье, и не только демонстрантам, но и правоохранителям.

"Виктория Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить? Такого бананового режима, как в Киеве, больше не найти", - написала Захарова в Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаНигерСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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