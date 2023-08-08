В посольстве РФ возмутились отказом МИД Франции осудить Киев за атаку на гражданское судно

Вместо того чтобы как минимум осудить киевский режим, на Кэ д’Орсе не нашли ничего лучше, чем в очередной раз воспроизвести "классический" набор голословных обвинений в адрес России", отметили в диппредставительстве

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Отсутствие осуждения Киева со стороны МИД Франции в ответ на просьбу СМИ прокомментировать украинскую атаку на гражданское судно в Черном море возмутителен, заявили в посольстве России во Франции. Соответствующий комментарий был опубликован в официальном Telegram-канале посольства.

"С возмущением ознакомились с ответом МИД Франции на просьбу СМИ прокомментировать атаку украинского надводного беспилотника на российское гражданское судно - танкер "Сиг" - в районе Керченского пролива в ночь на 5 августа. Вместо того чтобы как минимум осудить киевский режим, который, к слову, даже не скрывает своей причастности к произошедшему, а также заставить своих украинских протеже прекратить осуществлять террористическую деятельность и наносить удары по гражданским объектам, на Кэ д’Орсе не нашли ничего лучше, чем в очередной раз воспроизвести "классический" набор голословных обвинений в адрес России", - говорится в комментарии дипмиссии.

"У нас это называется "перевалить с больной головы на здоровую". Такой подход французского МИД не может не вызывать отвращения", - добавили в посольстве РФ.

В понедельник Министерство по делам Европы и иностранных дел Франции в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать атаку, осуществленную Киевом против гражданского судна в Черном море, выразило "глубочайшую озабоченность гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями войны на Украине" и выступило с обвинениями по поводу роли Москвы в украинском конфликте. Внешнеполитическое ведомство не стало озвучивать позицию по поводу нападений Киева на гражданские суда и угроз таких нападений. Также остался без ответа и вопрос о том, видит ли МИД угрозу экологической катастрофы в атаке на танкер.