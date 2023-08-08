На муниципальные выборы в Карелии зарегистрировались 876 кандидатов

Всего в республике будет замещено 23 должности глав поселений и 467 депутатских мандатов

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. /ТАСС/. Регистрацию на муниципальные выборы в Карелии, которые пройдут 8, 9 и 10 сентября, прошли 876 кандидатов, сообщила избирательная комиссия региона на своем сайте.

"В Карелии 8, 9 и 10 сентября 2023 года состоятся выборы в органы МСУ [местного самоуправления] в трех вновь образованных муниципальных округах (Беломорском, Питкярантском и Сегежском) и 11 муниципальных районах республики. Всего в Карелии на муниципальных выборах зарегистрировано 876 кандидатов", - говорится в сообщении.

В Беломорском, Питкярантском и Сегежском районах впервые изберут Советы депутатов. На этих выборах Центризбирком России согласовал возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) наряду с традиционным голосованием на избирательных участках. Заявление об участии в ДЭГ можно подать на портале госуслуг с 24 июля по 4 сентября. Избирательные кампании муниципального уровня также проходят в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сортавальском районах.

Территориальные избирательные комиссии отказали в регистрации 56 кандидатам по причине недостаточного количества достоверных подписей в подписных листах в поддержку, ненадлежащего оформления или отсутствия документов, необходимых для регистрации. Остальные кандидаты утратили статус или выбыли после регистрации на основании личных заявлений или непредставления ни одного из документов, необходимых для регистрации.

Всего в регионе будет замещено 23 должности глав поселений и 467 депутатских мандатов. Следующим важным этапом избирательной кампании станет агитация в СМИ, которая начнется 12 августа.