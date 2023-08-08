Посольство России сообщило о стабильной обстановке в Буркина-Фасо

Никто из проживающих в стране российских граждан в посольство за помощью не обращался, отметили в диппредставительстве в Кот-д'Ивуаре

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Ситуация с безопасностью в Буркина-Фасо остается в целом стабильной, в посольство РФ в стране не поступали обращения российских граждан за помощью. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве в Кот-д'Ивуаре, представляющем также интересы Москвы в Буркина-Фасо.

"В целом обстановка в стране остается стабильной. Никто из проживающих на территории Буркина-Фасо российских граждан в посольство за помощью не обращался", - указал собеседник агентства.

Ранее, 7 августа, агентство AFP сообщило о террористической атаке в городе Нохао на востоке страны. По его данным, не менее 20 человек были убиты в результате нападения, предположительно, боевиков-джихадистов.

Буркина-Фасо с 2015 года является эпицентром террористической активности в Западной Африке. В стране действуют несколько международных экстремистских группировок, в том числе "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам".