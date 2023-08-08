Памфилова заявила, что ЦИК может отложить выборы в новых регионах из-за угроз

По словам председателя Центризбиркома, сейчас этого не требуется

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ обладает правом отложить выборы до 10 сентября в новых регионах РФ из-за угроз безопасности, но сейчас этого не требуется. Об этом сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в пресс-центре ТАСС.

"У нас остается право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырех, может резко ухудшаться ситуация, и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там. <...> Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. То есть если до 10 сентября, до времени начала голосования, мы увидим, что в каком-то районе на какой-то территории обстановка грозит проведению выборов, мы их можем отложить. Пока все идет нормально, наши коллеги работают", - сказала Памфилова, отвечая на вопросы журналистов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.