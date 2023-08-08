8 августа, 10:19,
обновлено 8 августа, 10:51
Единый день голосования

Памфилова заявила, что ЦИК может отложить выборы в новых регионах из-за угроз

Артем Геодакян/ ТАСС
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова
© Артем Геодакян/ ТАСС

По словам председателя Центризбиркома, сейчас этого не требуется

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ЦИК РФ обладает правом отложить выборы до 10 сентября в новых регионах РФ из-за угроз безопасности, но сейчас этого не требуется. Об этом сказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова в пресс-центре ТАСС.

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"У нас остается право и возможность, если в том или ином районе того или иного нового субъекта РФ, вот из этих четырех, может резко ухудшаться ситуация, и мы будем понимать, что есть угроза безопасности для избирателей, у нас есть право выборы отложить там. <...> Мы этим правом можем воспользоваться до последнего момента. То есть если до 10 сентября, до времени начала голосования, мы увидим, что в каком-то районе на какой-то территории обстановка грозит проведению выборов, мы их можем отложить. Пока все идет нормально, наши коллеги работают", - сказала Памфилова, отвечая на вопросы журналистов.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла Александровна
© Информационное агентство ТАСС
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