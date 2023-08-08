Первого президента Якутии Михаила Николаева похоронили в родном селе Октемцы

В республике объявили траур

ТАСС, 8 августа. Похороны первого президента Якутии Михаила Николаева прошли в его родном селе Октемцы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Саха (Якутия).

"Первого президента Якутии похоронили на родной Октемской земле. После гражданской панихиды состоялось отпевание первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева в Троицком храме села Чапаево Хангаласского улуса", - сообщили в пресс-службе.

Богослужение совершил архиепископ Якутский и Ленский Роман, он огласил послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла с соболезнованиями. Патриарх отметил, что Михаил Николаев большую часть жизни посвятил служению своему Отечеству, прилагая все свои силы к созиданию мирной и спокойной жизни в родной для него республике, запомнился как руководитель региона, искренне пекущийся о нуждах своих сограждан, верный своему делу профессионал, патриот России.

На траурном митинге, который прошел в здании Малой Академии наук в селе Чапаево, глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что жители республики обязаны оправдать надежды ушедшего политика, под руководством которого регион стал "примером современного государственного строительства". "Обязаны, чтобы новый век в истории государственности нашей республики стал веком процветания, веком благополучия нашей Якутии и каждого ее жителя. Убежден, что все идеи Михаила Ефимовича находят понимание в народе - ведь целое поколение сформировалось под влиянием его личности как человека и политика", - сказал глава Якутии.

Первый президент Республики Саха (Якутия), Государственный советник Республики Саха (Якутия) Михаил Ефимович Николаев умер 4 августа на 86 году жизни. В республике объявили траур с 5 по 8 августа включительно.