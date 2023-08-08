Сенатор: идея урегулировать вопрос о правах на произведения нейросети может стать законом

Ирина Рукавишникова прокомментировала предложение студента из Нижнего Новгорода ввести в ГК РФ понятие "произведение науки, литературы и искусства, созданное техническими средствами"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Предложение студента из Нижнего Новгорода - победителя Всероссийского цифрового конкурса профессиональной подготовки молодых специалистов об установлении специального регулирования прав на произведения науки, литературы и искусства, созданные искусственным интеллектом, может обрести форму законодательной инициативы. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.

"Студент из Нижнего Новгорода предложил ввести в Гражданский кодекс [РФ] понятие "произведение науки, литературы и искусства, созданное техническими средствами", а также установить специальное регулирование для прав на такие произведения. Он стал победителем Всероссийского цифрового конкурса профессиональной подготовки молодых специалистов. Мы вместе с членами жюри отобрали его работу, потому что она актуальная, максимально приближена к действительности и в перспективе может стать законопроектом", - сообщила сенатор.

Она рассказала, что во втором, творческом этапе конкурса было задание - представить свою законодательную инициативу. По словам Рукавишниковой, житель Нижнего Новгорода, который учится на четвертом курсе юридического факультета в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского, "справился лучше остальных". "Победитель будет презентовать свою работу в Совете Федерации", - добавила парламентарий.

Всероссийский цифровой конкурс профессиональной подготовки молодых специалистов стартовал 24 апреля. Это совместный проект Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Как ранее сообщала Рукавишникова, победители конкурса смогут пообщаться с сенаторами и принять участие законотворческой деятельности. По ее словам, с идеей проведения такого конкурса и предложением стать его партнером в Совет Федерации обратился исполняющий обязанности ректора РАНХиГС Алексей Комиссаров.