Посольство РФ заявило, что события в Нигере не отразились на жизни россиян в Нигерии

В диппредставительстве отметили, что "от резонанса событий соотечественники защищены географией"

КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Военный переворот в Нигере не отразился на жизни россиян в Нигерии, у них все благополучно. Об этом сообщил во вторник ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Нигерии Юрий Парамонов. По его словам, во-первых, "от резонанса событий соотечественники защищены географией", во-вторых, произошедшее в соседней стране на социальную жизнь в целом пока не повлияло.

"Большая часть соотечественников проживает на территории юга Нигерии, вдоль побережья, до границы с Нигером очень далеко, и на них все эти события никак не сказываются. Есть небольшое число соотечественников, которые живут в северных штатах, но мы с ними контактировали, и у них все благополучно. На социальной обстановке в самой Нигерии произошедшее практически никак не сказывается, на экономику тоже не влияет", - рассказал дипломат.

В российском посольстве подчеркнули, что в стране в целом какого-либо общественного резонанса не наблюдается. "Даже в северных штатах, хотя они хаусоязычные, то есть там говорят на том же языке, на котором говорит большая часть населения Нигера, все стабильно и спокойно", - сказал сотрудник диппредставительства.

При этом дипломат отметил, что власти Нигерии занимают активную позицию в вопросе Нигера. "Они позиционируют себя как региональную сверхдержаву и, конечно, исходят из того, что на них лежит миссия по сохранению безопасности и стабильности в регионе. Нигерия - один из основных локомотивов идеи о введении ограниченного контингента", - сказал Парамонов.