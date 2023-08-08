Путин вносит в Думу поправки в статьи об информировании Совета Европы о военном положении

Официальным представителем президента при рассмотрении парламентом РФ этих поправок будет замглавы МИД РФ Александр Грушко

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вносит в Госдуму проекты поправок в законодательство, касающееся порядка уведомления ООН и Совета Европы в случае введения или прекращения в России военного или чрезвычайного положения. На официальном портале правовой информации опубликовано распоряжение главы государства, согласно которому официальным представителем президента при рассмотрении парламентом РФ этих поправок будет замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Предполагается внесение изменений в статью 22 закона "О военном положении" и статью 37 закона "О чрезвычайном положении". Содержание поправок пока не опубликовано, однако оно может быть связано с выходом РФ из Совета Европы.

Статья 22 закона "О военном положении" в настоящее время гласит, что в случае введения военного положения на территории России или в отдельных ее местностях президент РФ принимает меры по уведомлению генсека ООН и информированию генсека Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам, связанном с ограничением прав и свобод граждан. Аналогичный алгоритм, за исключением деталей, действует и при введении чрезвычайного положения (статья 37 закона "О чрезвычайном положении"). Также ООН и Совет Европы информируются в случае прекращения действия, соответственно, военного или чрезвычайного положения.

Россия входила в состав Совета Европы с 1996 года и вышла из него в марте 2022 года. Как поясняли в МИД РФ, "государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура".

Военное положение в настоящее время действует в четырех регионах России - Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.