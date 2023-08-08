Делегации из 13 стран примут участие в Международном детском культурном форуме

Мероприятие пройдет с 10 по 12 августа 2023 года в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Делегации из Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Боливии, Египта, Индии, Катара, Киргизии, Ливана, Пакистана, Палестины, Туркменистана и Узбекистана станут участниками II Международного детского культурного форума. Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на пресс-конференции в ТАСС.

Форум пройдет с 10 по 12 августа 2023 года в Москве.

"У нас будут иностранные гости. Они приедут к нам из 13 зарубежных стран", - сказала Любимова. Она отметила, что в форуме также примут участие 50 представителей новых регионов России.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК "Росконцерт".

Как ранее сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ, участниками форума станут более 2 тыс. детей из России и зарубежных стран. Также на нем подведут итоги конкурса детских проектов в сфере культуры и искусства "Культурная инициатива". Впервые Международный детский культурный форум прошел в столице в августе 2022 года. Его участниками стали дети из Белоруссии, Южной Осетии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Египта и Абхазии, а также новых регионов РФ - Донецкой и Луганской народных республик.

Генеральный информационный партнер форума - агентство ТАСС.