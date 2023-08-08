Эксперт считает, что первые заявления нового спикера ВСУ иллюстрируют украинский нацизм

Сара Эштон-Чирилло ранее заявила, что главное отличие военнослужащих Украины от российских солдат заключается в том, что украинцы - люди, а русские - нет

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Первые публичные заявления нового спикера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сары Эштон-Чирилло являются яркой демонстрацией нацизма на Украине. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Новый спикер ВСУ - американка-трансгендер, которая была назначена на эту должность в начале августа. Ранее ее звали Майк Джон Чирилло, он служил в рядах украинской армии. В распространенном 7 августа видеоролике Эштон-Чирилло заявила, что главное отличие военнослужащих Украины от российских солдат заключается в том, что украинцы - люди, а русские - нет. "Она или он своими заявлениями совершенно оправдывает определение украинской армии как нацистской по своей идеологии, - сказал Жарихин. - Это не значит, что она состоит из одних нацистов, это было бы преувеличением, но то, что ее идеология, официальные взгляды и позиции именно такие, очень хорошо эти заявления демонстрируют".

Киевские власти таким назначением, по словам Жарихина, явно решили быть в тренде. "Кого надо назначили говорящей головой украинской армии, - продолжил он. - Если в плане контрнаступа не получается, значит, решили быть в тренде в части новых обозначений полов. Они вслед за американцами, англичанами и прочими европейцами назначили такого человека неопределенного пола".