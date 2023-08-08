Тест системы онлайн-голосования в Москве запланировали на вторую половину августа

Председатель Общественного штаба наблюдения за выборами в городе Вадим Ковалев отметил, что вопрос для теста пока не определили

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для ее последующего использования на выборах мэра Москвы запланировано во второй половине августа. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба наблюдения за выборами в Москве в 2023 году его председатель Вадим Ковалев.

"Актуальность теста не снижается. <…> Мы хотим в этом году провести тестовое голосование в системе ДЭГ. <…> По графику он (тест - прим. ТАСС) [запланирован] на вторую половину августа", - сказал Ковалев.

Он добавил, что вопрос для теста пока не определен. Общественная палата будет принимать варианты вопросов до 17 августа.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.