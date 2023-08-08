Сальдо поручил выявить бесхозное и самозахваченное имущество в Херсонской области

Врио губернатора региона уточнил, что на совещании с членами областного правительства, херсонскими министрами и главами округов обсудили текущую динамику работы, существующие проблемы в районах и приняли несколько решений

ГЕНИЧЕСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области проведут инвентаризацию движимого и недвижимого имущества, чтобы выявить бесхозные и самозахваченные объекты, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Поручил главам округов во взаимодействии с министерством имущественных и земельных отношений провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества, обеспечить выявление и учет бесхозных и самозахваченных объектов", - написал он.

Сальдо уточнил, что на совещании с членами правительства региона, херсонскими министрами и главами округов по важнейшим вопросам жизнедеятельности области обсудили текущую динамику работы, существующие проблемы в районах и приняли несколько решений.

"Активно проводится работа по совершенствованию кадрового потенциала нашей области. Сотрудники районных администраций на регулярной основе проходят курсы повышения квалификации, совершенствуя работу на местах. Главы округов возьмут под особый личный контроль обстановку на своих территориях для улучшения координации работы всех служб и ведомств, а также их взаимодействия с военнослужащими", - добавил Сальдо.

Врио губернатора также напомнил участникам совещания, что вывоз сельскохозяйственной продукции с территории Херсонской области производится в соответствии с указом главы региона от 31 июля, и для получения пропуска предпринимателям необходима регистрация в Федеральной государственной информационной системе "Зерно".