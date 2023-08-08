Бывшего директора одной из крупнейших шахт в ЛНР назначили и.о. главы Лисичанска

Эту должность занял Эдуард Сахненко

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Бывший директор крупнейшей в Луганской Народной Республике (ЛНР) шахты имени Мельникова Эдуард Сахненко назначен исполняющим обязанности мэра города Лисичанска. Об этом сообщила мэрия Лисичанска в Telegram-канале.

"В <…> Лисичанске новый исполняющий обязанности главы города. На эту должность руководством Луганской Народной Республики назначен Эдуард Валерьевич Сахненко. <…> Бывший директор крупнейшей в регионе шахты имени Мельникова с начала СВО не покидал город и находился здесь все время, в том числе в момент ожесточенных боев за его освобождение от украинских оккупантов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что Сахненко уже провел первое рабочее совещание с руководством республики Татарстан, региона, который взял шефство над Лисичанском. На встрече с вице-премьером Татарстана Евгением Варакиным обозначили "первоочередные задачи по решению проблем и вопросов, связанных с восстановлением инфраструктуры и жизнедеятельности новой российской территории".

Ранее должность и.о. руководителя администрации Лисичанска занимал Андрей Скорый - Герой Луганской Народной Республики, получивший награду во время проведения СВО за успешные действия возглавляемых им подразделений в ходе освобождения Рубежного, Попасной, Северодонецка, Светлодарска и Лисичанска. Скорый был назначен на эту должность в июле 2022 года.

Лисичанск был освобожден от украинских войск летом 2022 года. В результате боев в городе и подведомственных ему населенных пунктах значительно пострадали системы газо- водо- и электроснабжения. Лисичанск и его окрестности до сих пор регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских войск.