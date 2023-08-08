В Москве объявили набор в корпус наблюдателей за выборами

Планируется, что численность корпуса составит около 10 тыс. человек

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Набор открыт в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, который будет следить за ходом голосования и подсчетом его результатов на выборах мэра столицы. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба наблюдения за выборами в Москве в 2023 году его председатель Вадим Ковалев.

"Мы этот корпус [наблюдателей] планируем оставить, сохранить. <...> Мы планируем, что наш корпус составит порядка 10 тыс. человек, и они будут хорошо подготовлены", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что наблюдатели пройдут обучение в очном и дистанционном форматах, а также выполнят итоговое тестирование.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.