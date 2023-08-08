Рябков заявил, что Иран и Россия продолжат военное сотрудничество вопреки желанию врагов

Это сотрудничество является полностью законным, отметил заместитель министра иностранных дел РФ

ДУБАЙ, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудничество Ирана и России в военной сфере абсолютно законно, оно будет продолжаться, несмотря на желание врагов Тегерана и Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который находится с визитом в исламской республике.

"Это сотрудничество является полностью законным и будет продолжаться вопреки желанию врагов Ирана и России", - заявил он агентству Fars, отвечая на вопрос о военном взаимодействии двух стран. "Мы имеем право расширять наше военное сотрудничество, и военные ведомства двух стран тесно взаимодействуют друг с другом", - добавил он.

Рябков также заявил, что отношения России и Ирана развиваются во многих областях, а "страны должны больше сотрудничать друг с другом". По словам замглавы МИД РФ, стороны продвинулись в вопросе транспортных коридоров и снятия торговых тарифов.

Замглавы МИД РФ в ходе переговоров со своим иранским коллегой Али Багери пригласил его посетить Москву. Рябков отметил, что они провели "хороший обмен мнениями по вопросам, связанным с ядерной программой Ирана". На встрече также поднималась тема членства Ирана в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). "Придет время, и Иран станет полноправным членом БРИКС", - сказал Рябков, добавив, что сейчас нельзя назвать точное время вступления республики в это объединение. "Мы со странами БРИКС пересматриваем регламент приема новых членов в группу, который будет рассматриваться на предстоящем саммите в Йоханнесбурге", - уточнил он.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге, он пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила ранее министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны. 8 августа в Тегеране проходит конференция, которая посвящена сотрудничеству Ирана с БРИКС.