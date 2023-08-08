Эксперт: США в схожей манере инициировали атаку Грузии на Цхинвал и кризис на Украине

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что важную роль в 2008 году сыграли электоральные амбиции республиканского политика Джона Маккейна

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Руководство Вашингтона, преследуя свои электоральные интересы, схожим образом инициировало нападение Грузии на Южную Осетию в августе 2008 года и нынешний кризис на Украине. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"В первую очередь эти кризисы начались с Соединенных Штатов. Руководство Соединенных Штатов в 2008 году устроило, по сути, войну Грузии с Южной Осетией", - уверен эксперт.

Как отметил Жарихин, важную роль в 2008 году сыграли электоральные амбиции республиканского политика Джона Маккейна, который стал конкурентом Барака Обамы на президентских выборах США. "Тогда он указал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, которого считал своим политическим подопечным, устроить войну в Грузии, что тот и сделал", - пояснил аналитик.

По его словам, за счет событий в Грузии Маккейн в течение двух недель опережал Обаму по рейтинговым показателям, желая "на антироссийской пропаганде въехать в Белый дом". "Но затем его успех сошел на нет, поэтому это совершенно явно организованная кампания", - указал эксперт.

Жарихин обратил внимание на то, что в этом контексте можно провести параллель с событиями на Украине. "Сейчас мы видим, что возможный переговорный процесс блокируют. Но этот раз уже не республиканцы, а демократы Соединенных Штатов, - продолжил эксперт. - В ходе подготовки к выборам им нужно, чтобы война, военные действия на Украине не прекращались. Тогда появляются какие-то шансы на переизбрание у президента США Джо Байдена". "Так что ситуация схожая", - подчеркнул он.

"Личностные амбиции были и у Маккейна, которому было наплевать, что станет с Грузией, и у Байдена сейчас, которому Украина кажется светом в окошке, потому что во всех остальных местах он уже бесславно проиграл", - считает Жарихин.

О событиях 2008 года

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.