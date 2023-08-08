Справороссы предложат Путину кандидатуры на посты глав новых регионов

В пресс-службе партии отметили, что все предлагаемые кандидаты "в самый сложный и ответственный момент" были со своим народом

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" предложит президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры врио глав ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на должности постоянных руководителей новых регионов. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Ранее Генсовет партии "Единая Россия" уже предложил Путину кандидатуры врио глав новых регионов на должности постоянных руководителей.

"Президиумом центрального совета партии "Справедливая Россия - За правду" принято решение о внесении президенту РФ предложения о кандидатурах исполняющих обязанности глав новых регионов - Дениса Пушилина, Леонида Пасечника, Евгения Балицкого и Владимира Сальдо - на предстоящих в сентябре 2023 года непрямых выборах высших должностных лиц Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все предлагаемые кандидаты "в самый сложный и ответственный момент" были со своим народом, а также организовали и провели исторически важные референдумы о вхождении в состав России.

"Уверены и в том, что под их руководством в 2024 году будут организованы и достойно пройдут с соответствующим результатом выборы президента РФ", - заключили в партии.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.